Москва, 13 сентября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, в начале августа попавший под удар беспилотника в Курской области, чувствует себя значительно лучше, но пока не планирует возвращаться на передовую. Об этом журналист рассказал 13 сентября «Газете.Ru».

РИА Новости/Алексей Майшев Евгений Поддубный

«Выписали из Склифа, но пока, в общем, восстанавливаться надо ещё довольно длительное время. Значительно лучше, чем месяц назад», — сказал Поддубный о своём самочувствии.

Он добавил, что с учётом серьёзности ранений, полученных им в курском приграничье, говорить о возвращении в зону боевых действий преждевременно. По словам военкора, он пока находится «не то чтобы в рабочем состоянии», ему предстоит длительная реабилитация.

Поддубный поблагодарил людей, которые помогли ему после ранения и в тяжёлых условиях эвакуировали из опасной зоны. Он признался, что очень плохо помнит, как его перевозили для оказания помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа военкор работал на территории Курской области и рассказывал о боях в окрестностях Суджи. Его внедорожник был атакован украинским дроном, Поддубного тяжело ранило. Военкор смог дойти до обочины, где его заметил ехавший из Суджи водитель. Затем другой местный житель отвёз раненого в промежуточный пункт оказания помощи, откуда его доставили в областную больницу.

На следующий день Поддубного переправили в Москву, в Институт скорой помощи имени Склифосовского. У него диагностировали тяжёлый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.

Президент России Владимир Путин 22 августа по телефону поздравил Поддубного с днём рождения и пожелал ему как можно скорее восстановиться и вернуться к работе.