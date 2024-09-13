Москва, 13 сентября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Российские военные отразили три попытки украинских войск прорваться через границу с Курской областью, уничтожив до 50 бойцов противника. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 13 сентября на брифинге.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Он уточнил, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались прорваться в направлении посёлков Новый Путь, Медвежье и Весёлое в Глушковском районе.

Помимо примерно 50 бойцов, противник потерял пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, девять боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерные машины разграждения, добавил Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли до 20 бойцов, две боевые бронированные машины и автомобиль при попытках атаковать российские войска в районе Обуховки, Камышевки и Борок. Один украинский военный сдался в плен.

В общей сложности за минувшие сутки украинские войска потеряли в Курской области до 300 бойцов и 34 единицы бронетехники, включая семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортёра и 22 боевые бронированные машины. В плен сдались 12 бойцов ВСУ.

С начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли около 12,8 тыс. военнослужащих и 108 танков.

Как сообщало ИА Регнум, по словам командира спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майора Апти Алаудинова, бойцы ВСУ стали активно сдаваться в плен в Курской области. Он отметил, что российские войска истощают украинские силы, каждый день пресекают их попытки прорваться на курском направлении и уничтожают личный состав, технику и резервы.