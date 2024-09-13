Запорожская область, 13 сентября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание трёх железнодорожных цистерн с нефтепродуктами, атакованных украинскими беспилотниками в Черниговском районе Запорожской области. Об этом сообщает 13 сентября пресс-центр управления МЧС по региону.

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На месте происшествия работали 52 специалиста и 18 единиц техники, в том числе от МЧС — 37 сотрудников и десять единиц техники. Спасатели быстро потушили пожар, благодаря чему огонь не перекинулся на другие цистерны.

«Был задействован пожарный поезд. К счастью, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский беспилотник атаковал пожарную часть в городе Кременная в ЛНР. Никто среди личного состава части не пострадал, люди успели укрыться. Повреждения получили служебные и личные автомобили, отметили в МЧС.