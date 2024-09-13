Пекин, 13 сентября, 2024, 08:41 — ИА Регнум. После вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область спецоперация приобрела новое измерение. Об этом 13 сентября заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

ИА Регнум

«После вторжения в начале августа этого года Вооружённых сил Украины на территорию Курской области Российской Федерации, осуществлённого при всеобъемлющей поддержке западных стран, специальная военная операция приобрела новое измерение», — сказал он в ходе выступления на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.

Он добавил, что если раньше киевский режим использовал на международной арене образ жертвы, преподнося боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, то сейчас агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь.

С 12 по 14 сентября в Пекине проходит Сяншаньский форум по безопасности. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что главной задачей для России является достижение целей спецоперации. Он отмечал, что спецоперация России будет проводиться до достижения всех её целей.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию США. Теперь Вашингтон должен искать выход и исправлять эту ошибку.