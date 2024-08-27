Москва, 27 августа, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Главной задачей для России является достижение целей спецоперации. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИА Регнум

«Для нас главное — это достичь целей специальной военной операции и выполнить все задачи. Главным является это. И цели будут достигнуты, и задачи будут выполнены», — сказал он во время встречи.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Песков заявил, что цели, которые стоят перед Россией, безальтернативны и страна достигнет их выполнения. Он пояснил, что одним из средств достижения целей является спецоперация. Однако, по его словам, она является крайним средством. Представитель Кремля добавил, что мирный способ был для Москвы всегда предпочтительнее.

Ранее Песков отмечал, что спецоперация России будет проводиться до достижения всех её целей.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации. Одна из них — денацификация. Российский лидер добавил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.