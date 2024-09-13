Прикрывая сослуживцев, боец ВС РФ взорвал гранату рядом с боевиками ВСУ
Донецк, 13 сентября, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Почти через два года удалось установить личность российского бойца, героически погибшего 1 октября 2022 года в зоне боевых действий в ДНР. Им оказался бывший директор школы из Пензенской области Сергей Никитин. Он пожертвовал своей жизнью ради боевых товарищей. Об этом RT рассказал сын героя.
По его словам, отец не раз проявлял героизм на поле боя. Так, в мае 2022 года Сергей Никитин спас раненого сослуживца — вытащил его из-под огня противника. Через месяц после этого уже в Харьковской области поддерживал работу штурмовиков во время танкового прорыва.
Один из боёв оказался смертельным.
По словам сына, отец вместе с товарищами попал в окружение, его ранило.
«Он принял решение прикрывать отход отряда. Остался один. И чтобы не попасть в плен, когда к нему подступили враги, он подорвал гранату рядом с ними», — рассказал сын героя.
За свой подвиг Сергей Никитин был посмертно представлен к ордену Мужества.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин встретился с героем спецоперации подполковником Александром Даниловым, руководившим обороной посёлка Малая Локня в Курской области, в клинике Минобороны при Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге.
Подразделение Данилова уничтожило до восьми разведывательных групп противника, до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей Hammer, взяло в плен одного бойца ВСУ. Для нанесения максимального урона противнику подполковник вызвал огонь на себя и получил контузию.
Путин крепко пожал руку герою и поблагодарил его за службу.
В ходе открытого урока «Разговор о важном» Владимир Путин заявил, что поддержка участников спецоперации является залогом будущих побед.