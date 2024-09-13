Донецк, 13 сентября, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Почти через два года удалось установить личность российского бойца, героически погибшего 1 октября 2022 года в зоне боевых действий в ДНР. Им оказался бывший директор школы из Пензенской области Сергей Никитин. Он пожертвовал своей жизнью ради боевых товарищей. Об этом RT рассказал сын героя.

Иван Шилов ИА Регнум Армия РФ и ВСУ

По его словам, отец не раз проявлял героизм на поле боя. Так, в мае 2022 года Сергей Никитин спас раненого сослуживца — вытащил его из-под огня противника. Через месяц после этого уже в Харьковской области поддерживал работу штурмовиков во время танкового прорыва.

Один из боёв оказался смертельным.

По словам сына, отец вместе с товарищами попал в окружение, его ранило.

«Он принял решение прикрывать отход отряда. Остался один. И чтобы не попасть в плен, когда к нему подступили враги, он подорвал гранату рядом с ними», — рассказал сын героя.

За свой подвиг Сергей Никитин был посмертно представлен к ордену Мужества.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин встретился с героем спецоперации подполковником Александром Даниловым, руководившим обороной посёлка Малая Локня в Курской области, в клинике Минобороны при Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге.

Подразделение Данилова уничтожило до восьми разведывательных групп противника, до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей Hammer, взяло в плен одного бойца ВСУ. Для нанесения максимального урона противнику подполковник вызвал огонь на себя и получил контузию.

Путин крепко пожал руку герою и поблагодарил его за службу.

В ходе открытого урока «Разговор о важном» Владимир Путин заявил, что поддержка участников спецоперации является залогом будущих побед.