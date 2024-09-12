Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с героем спецоперации подполковником Александром Даниловым, руководившим обороной посёлка Малая Локня Курской области, в клинике Минобороны при военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, сообщила 12 сентября пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин и герой спецоперации подполковник Александр Данилов

В сообщении уточняется, что в ходе оборонительных действий в Курской области подразделение Данилова уничтожило до восьми разведывательных групп противника, до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей Hammer, взяло в плен одного бойца ВСУ. Для нанесения максимальных потерь противнику подполковник вызвал огонь на себя и получил контузию.

Глава государства крепко пожал руку военнослужащему, совершившему героический поступок.

«Минобороны и начальник Генштаба представили вас к званию Героя Российской Федерации. Хочу вас с этим поздравить и поблагодарить», — сказал президент.

Глава государства также заявил, что после выздоровления Данилова направят на обучение в академию Генерального штаба.

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Как передавало ИА Регнум, в ходе открытого урока «Разговор о важном» Владимир Путин заявил, что поддержка участников спецоперации является залогом будущих побед.

Глава государства отметил, что Киев провокацией украинских формирований в Курской области пытался остановить наступление армии России в Донбассе, но это ему не удалось.