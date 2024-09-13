Москва, 13 сентября, 2024, 04:15 — ИА Регнум. В ближайшее время в России не изменится порядок сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Об этом заявили в МВД РФ.

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«В настоящее время внесение изменений в правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года № 1097, не планируется», — уточнила пресс-служба ведомства.

Последние изменения в правилах сдачи экзамена на водительские права ввели 1 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в России 1 апреля вступили в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Это очень важные изменения, которые помогут исключить большое количество нелегальных водителей. Для сдачи экзамена на знание правил дорожного движения и получение водительского удостоверения необходимо предъявить страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). Исключение составляют сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при Министерстве иностранных дел РФ, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие СНИЛС. В случае его отсутствия сотрудники ГИБДД самостоятельно запросят необходимые данные.

Также ужесточилась замена иностранных прав, а после трёх неудачных попыток пересдать экзамен можно будет не ранее чем через полгода.

По мнению руководителя общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константина Крохмаля, в России не должно быть частичных мер в сфере сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Меры должны быть комплексными и учитывать службу в армии, призыв, наличие документов, гражданства для мигрантов, знание языка, проверку контрольной работы и другие факторы.