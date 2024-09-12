Москва, 12 сентября, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва рассказала, что скончавшийся журналист Николай Сванидзе до последних дней оставался на связи, писал ей, поддерживал вдохновляющими сообщениями.

Владимир Трефилов / «РИА Новости» Николай Сванидзе

«Николай Сванидзе писал мне сообщения. Это совсем недавно было. Писал что-то вдохновляющее, поддерживал», — рассказала правозащитница «РИА Новости».

Ева Меркачёва в соцсетях написала, что не раз беседовала с Николаем Сванидзе при жизни.

«Он бывал резок в своих оценках, порой беспощаден. Но при этом осторожен. «Не стоит это публиковать, Ева. Не время», — говорил он порой.

На вопрос о своём здоровье Сванидзе отвечал в духе «ничего, бывает и хуже», не жаловался, но близкие знали, как тяжело он болел, добавила Меркачёва.

Как сообщало ИА Регнум, Николай Сванидзе умер дома из-за проблем с сердцем, рядом с ним находилась жена. Вечером состояние Сванидзе ухудшилось, он скоропостижно скончался в присутствии супруги и медиков. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Ранее у 69-летнего журналиста диагностировали пневмонию.

Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. Окончил истфак МГУ. Занимался правозащитной деятельностью, входил в СПЧ, вёл исторические радио — и телепередачи.