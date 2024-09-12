Сванидзе до самой смерти писал слова поддержки — член СПЧ
Член СПЧ Меркачёва: Сванидзе до самой смерти писал слова поддержки
Москва, 12 сентября, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва рассказала, что скончавшийся журналист Николай Сванидзе до последних дней оставался на связи, писал ей, поддерживал вдохновляющими сообщениями.
«Николай Сванидзе писал мне сообщения. Это совсем недавно было. Писал что-то вдохновляющее, поддерживал», — рассказала правозащитница «РИА Новости».
Ева Меркачёва в соцсетях написала, что не раз беседовала с Николаем Сванидзе при жизни.
«Он бывал резок в своих оценках, порой беспощаден. Но при этом осторожен. «Не стоит это публиковать, Ева. Не время», — говорил он порой.
На вопрос о своём здоровье Сванидзе отвечал в духе «ничего, бывает и хуже», не жаловался, но близкие знали, как тяжело он болел, добавила Меркачёва.
Как сообщало ИА Регнум, Николай Сванидзе умер дома из-за проблем с сердцем, рядом с ним находилась жена. Вечером состояние Сванидзе ухудшилось, он скоропостижно скончался в присутствии супруги и медиков. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.
Ранее у 69-летнего журналиста диагностировали пневмонию.
Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. Окончил истфак МГУ. Занимался правозащитной деятельностью, входил в СПЧ, вёл исторические радио — и телепередачи.