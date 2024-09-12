Москва, 12 сентября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Журналист Николай Сванидзе умер у себя дома из-за проблем с сердцем, рядом с ним находилась жена. Об этом сообщил 12 сентября источник ИА Регнум.

Александр Щербак/ТАСС Николай Сванидзе

Накануне поздно вечером состояние Сванидзе ухудшилось, он скоропостижно скончался в присутствии жены в своей квартире на улице Василевского. Звонок в скорую поступил около полуночи.

«Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность», — сообщил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, о смерти Николая Сванидзе ранее сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва. По предварительным данным, у 69-летнего журналиста ранее диагностировали пневмонию. Прибывшие медики не смогли его спасти.

Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977 году окончил истфак МГУ. В 2007 году был назначен заведующим кафедрой журналистики журфака РГГУ. С 2010 по 2022 год занимал должность директора Института массмедиа и рекламы РГГУ. Сванидзе занимался правозащитной деятельностью, входил в СПЧ, вёл исторические радио− и телепередачи.