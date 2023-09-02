Москва, 2 сентября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости РСЗО «Град» ведет огонь по позициям ВСУ

«В районе населённого пункта Тягинка Херсонской области уничтожен полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны», — сказал Конашенков.

Также он сообщил, что в районе Отрадокаменки поражён пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Всего на херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено за сутки более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что на южнодонецком направлении ВС России уничтожили более 105 военнослужащих ВСУ и склад с боеприпасами. Также ВСУ потеряли четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и Д-30.