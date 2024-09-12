Курск, 12 сентября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Российские военные отразили четыре попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться через госграницу в направлении Нового Пути и населённого пункта Медвежье в Курской области, противник потерял до 55 человек, говорится в сообщении Минобороны России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, потери противника составили до 55 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре танка, три бронетранспортёра, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения.

Всего за сутки украинские военные потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков. Общие потери ВСУ в Курской области с момента вторжения превысили 12,5 тыс. бойцов и 100 танков.

ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.