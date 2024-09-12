Мурманск, 12 сентября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Ограничения на приём и выпуск воздушных судов отменены в аэропортах Мурманска и Апатитов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко 12 сентября в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«В 14:10 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — уточнил Кореняко.

Он отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Они действовали с 09:35 мск. Один самолёт, следовавший в Мурманск, был направлен на запасной аэродром в Архангельске.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября Росавиация также вводила ограничения на работу аэропортов Мурмаши и Хибины в Мурманске и Апатитах. Они действовали с 10:30 до 16 мск.

Мурманский губернатор Андрей Чибис 11 сентября предупредил о попытке киевского режима атаковать регион с помощью беспилотников. Позже он сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили в области три украинских беспилотника. Два дрона уничтожили в районе посёлка Высокого. Предположительно, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать аэродром Оленья под Оленегорском с помощью дронов самолётного типа А-22 «Летучая лисица».