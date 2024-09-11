Мурманск, 11 сентября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов, введённые в связи с атакой украинских беспилотников, сняты, сообщил 11 сентября пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала

«В 16:00 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — написал он.

Кореняко добавил, что в период действия временных ограничений на запасной аэродром в Архангельск (Талаги) «ушли» два самолёта, совершавшие рейсы в Мурманск. По его словам, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Как передавало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны (ПВО) в этот день сбили три беспилотника над территорией Мурманской области, информировал ранее губернатор региона Андрей Чибис. Из-за атаки БПЛА вводились ограничения на приём и отправку рейсов в мурманском аэропорту и аэропорту города Апатиты.

По данным СМИ, два дрона сбили в районе посёлка Высокий. Отмечалось, что ВСУ, предположительно, пытались атаковать аэродром «Оленья» на севере области с помощью беспилотников самолётного типа А-22 «Летучая лисица».