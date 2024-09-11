Мурманск, 11 сентября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Украинские беспилотники предпринимают попытку атаковать Мурманскую область, сообщил 11 сентября губернатор региона Андрей Чибис.

Илья Питалев/РИА Новости

«Дорогие друзья, на нашу область совершаются налёты вражеских беспилотников. Поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются», — сказал глава области в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

В данный момент средства противовоздушной обороны (ПВО) работают по уничтожению беспилотников, добавил он.

Вместе с этим Чибис призвал доверять только официальным источникам информации.

Как передавало ИА Регнум, до этого угрозу атаки беспилотников объявляли в Мурманской области 21 августа. Тогда в аэропортах Мурманска и Апатитов ввели ограничения на полёты воздушных судов. Ограничения распространялись на использование воздушного пространств в радиусе 100 км от аэропортов.