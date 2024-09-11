Мурманск, 11 сентября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника над территорией Мурманской области, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Global Look Press

«Все три беспилотника в Мурманской области сбиты», — написал Чибис в Telegram-канале.

Ранее Чибис сообщил о налёте беспилотников на регион. Глава области предупредил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) по уничтожению беспилотников. Вместе с этим Чибис призвал доверять только официальным источникам информации.

По данным СМИ, два дрона сбили в районе посёлка Высокий. Отмечалось, что ВСУ, предположительно, пытались атаковать аэродром «Оленья» на севере области с помощью беспилотников самолётного типа А-22 «Летучая лисица».

Из-за атаки БПЛА вводились ограничения на приём и отправку рейсов в мурманском аэропорту и аэропорту города Апатиты.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал с осторожностью относиться к информации из Telegram-каналов о том, что атака беспилотников на Мурманскую область якобы велась с территории Норвегии.