Москва, 12 сентября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Мексиканский защитник Сесар Монтес перешёл из испанской «Альмерии» в московский «Локомотив», сообщается на сайте столичного клуба.

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Отмечается, что соглашение с 27-летним игроком рассчитано до лета 2029 года. Он будет выступать под 23-м номером.

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