Казань, 11 сентября, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Албанский футболист Марвин Чуни перешёл из итальянского «Фрозиноне» в казанский «Рубин», сообщается 11 сентября на сайте российского клуба.

Jonathan Moscrop / Contributor / Global Look Press

Соглашение с 23-летним нападающим рассчитано на четыре года. Футболист будет выступать под 90-м номером.

Чуни — воспитанник немецкой «Баварии», в Германии он выступал за клубы «Падерборн» и «Саарбрюккен».

В составе итальянской «Фрозиноне» игрок провёл 27 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября полузащитник Артур Гомес перешёл из бразильского клуба «Крузейро» в московское «Динамо».

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14 июня российский вратарь Матвей Сафонов перешёл из футбольного клуба «Краснодар» в парижский «Пари Сен-Жермен».