Новая Каховка, Херсонская область, 12 сентября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали, один погиб при обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) рынка в Новой Каховке Херсонской области, сообщает 12 сентября минздрав региона.

Telegram/Владимир Сальдо

«В результате сегодняшнего обстрела рынка в Новой Каховке со стороны боевиков ВСУ пострадали 6 мирных жителей, 1 человек погиб», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По словам заместителя министра здравоохранения Херсонской области Константина Коновалова, госпитализация понадобилась пяти из них. Трое пациентов с минно-взрывными травмами были доставлены в Каховскую центральную районную больницу. Двое пациентов госпитализированы в Геническую центральную районную больницу.

Глава регионального минздрава Артыш Сат уточнил, что состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У двоих пациентов состояние тяжёлое. При необходимости пациенты будут направлены на специализированное лечение в медучреждения соседних регионов, добавил он. Один из пострадавших проходит лечение амбулаторно.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября при обстреле херсонского города Голая Пристань ранения получил ребёнок, его госпитализировали с множественными осколочными ранениями.

В этот же день украинские боевики обстреляли населённые пункты Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Старая Маячка и Ольгинка в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 45 снарядов. В результате ранения получили пять мирных жителей.

Днём ранее пять человек пострадали в результате удара со стороны ВСУ по автотранспортному предприятию в Каховке. Двое из них находились в тяжёлом состоянии.