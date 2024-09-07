Херсон, 7 сентября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Ребёнок получил ранения при обстреле города Голая Пристань в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 7 сентября сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В Голой Пристани в результате обстрела жилого сектора пострадал ребёнок 2015 года рождения. Он госпитализирован с диагнозом «множественные осколочные ранения», — приводит его слова «РИА Новости».

Василенко добавил, что погибших в результате обстрела нет.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября украинские боевики обстреляли населённые пункты Алёшки, Каховка, Новую Каховка, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Старая Маячка и Ольгинка в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 45 снарядов. В результате ранения получили пять мирных жителей.

6 сентября пять человек пострадали в результате удара со стороны ВСУ по автотранспортному предприятию в Каховке Херсонской области. Двое из них находились в тяжёлом состоянии.