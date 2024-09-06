Новая Каховка, Херсонская область, 6 сентября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Пять человек получили ранения в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по автотранспортному предприятию Каховки. Об этом 6 сентября сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 10:24 мск в Каховке на улице Мелитопольской в результате обстрела территории Каховского автотранспортного предприятия пострадали пять человек, из них трое получили ранения средней степени тяжести и двое — тяжёлой», — процитировал его ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября в результате атаки ВСУ повреждения на предприятии получили три автобуса.

29 августа украинские военные с помощью пяти беспилотников атаковали Алешковскую центральную районную больницу (ЦРБ) в Херсонской области. В результате атаки пострадала медсестра, которой оказали первую медицинскую помощь. Помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска в течение суток 22 августа и в ночь на 23 августа обстреляли десять населённых пунктов области, выпустив суммарно 36 снарядов. В результате вооружённой агрессии ранения получили шесть мирных жителей. Пострадавших тогда госпитализировали.