Пекин, 12 июля, 2024, 08:57 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев торговый оборот между Россией и Китаем вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 12 июля сообщили в Главном таможенном управлении Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM

С января по июнь 2024 года этот показатель достиг $116,9 млрд. В КНР экспортировали российские товары на общую сумму $65,2 млрд, что на 3,9% больше по сравнению с показателями за январь–июнь 2023 года. При этом объём поставок китайских товаров в Россию снизился на 0,8% и составил $51,7 млрд.

За июнь товарооборот двух стран составил 20,249 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков 8 февраля заявил, что взаимный товарооборот между Россией и Китаем установил новый рекорд, достигнув $227,7 млрд в 2023 году. Рост составил 23%. Согласно статистике Китая, показатель составил $240,1 млрд. Кроме того, поставки энергоносителей в 2023 году побили все рекорды, добавил Ушаков.

Как отметил 11 февраля директор первого департамента Азии Иван Желоховцев, в 2023 году Россия заняла лидирующие позиции по темпам прироста товарооборота среди партнёров Китая. Это позволило Москве выдвинуться на четвертую позицию в общем страновом ряду внешнеторговых контрагентов Пекина, торговля с которым в прошлом году с заделом преодолела планку в $200 млрд.

Россия в апреле–мае 2024 года впервые за 16 лет поставила в Китай партию свинины. Российские предприятия, по данным на 2 июня, поставили в Китай 4,26 тысячи тонн свинины. До конца 2024 года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн.

Согласно данным китайской службы статистики, в апреле Пекин купил у Москвы свинину на 953 тысячи долларов. В мае поставки превысили 676 тысяч долларов. Суммарно за два месяца объёмы импорта составили 677 тысяч долларов.

В конце мая сообщалось, что Китай впервые стал главным покупателем российского мороженого. С января по март текущего года страна закупила этот десерт на 1,1 млн долларов. Это в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным статистических служб на начало апреля, в списке основных торговых партнёров России не осталось западных стран. Товарооборот России в прошлом году составил $710,1 млрд. Из них 51% пришёлся на азиатские страны, 23% — на европейские. Главным партнёром России остался Китай с рекордным товарооборотом в $240,1 млрд. На втором месте — Индия с $64,9 млрд. Тройку замкнула Турция с $56,5 млрд.