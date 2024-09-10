Москва, 10 сентября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за минувшие сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов украинских подразделений. Об этом 10 сентября сообщили в Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах», — сказано в публикации российского оборонного ведомства.

Также ВС России ликвидировали пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS американского производства и цех производства беспилотников ВСУ.

По данным Минобороны на 10 сентября, всего с начала проведения СВО уничтожены 642 самолёта, 283 вертолёта, 31 341 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 17 980 танков и других боевых бронированных машин.

Также ВС РФ уничтожили 1449 боевых машин реактивных систем залпового огня противника, 14 415 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 868 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Вооружённые силы России поразили в зоне СВО цеха сборки беспилотников и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также поражались скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.