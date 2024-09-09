Москва, 9 сентября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударом авиабомбы уничтожили командный пункт ВСУ в населённом пункте Грушёвка Харьковской области, сообщил 9 сентября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны России

По его словам, в результате скоординированных разведывательных мероприятий Вооружёнными силами РФ был обнаружен командный пункт одного из подразделений ВСУ в районе Грушёвки.

«После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ», — сказал он.

В результате уничтожены до 80 украинских боевиков и восемь единиц техники, добавил генерал-лейтенант.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября экипаж российского бомбардировщика Су-34 уничтожил авиабомбой ФАБ-500 скопление живой силы и техники украинских формирований в приграничных районах Курской области.

7 сентября экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС России нанёс удар авиабомбой ФАБ-500 по скоплению живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области. Удар осуществили по укреплённым целям.

25 июня российская авиация успешно применила авиационные бомбы ФАБ-3000-М54 по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации. Впервые о том, что ВКС России начали применять в зоне СВО корректируемые трёхтонные авиабомбы, стало известно 20 июня. Тогда источник в силовых структурах сообщил, что удар нанесли по пункту временной дислокации украинских военных в Липцах (Харьковская область).