Москва, 20 июня, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео применения управляемой авиабомбы ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ.

Кадр из видео

Отмечается, что удар был нанесён в населённом пункте Липцы Харьковской области.

«В качестве первой боевой цели был выбран четырёхэтажный дом, используемый ВСУ как ПВД (пункт временной дислокации)», — пишет Telegram-канал.

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Прямого попадания в строение не вышло, но, как отмечают военкоры, это «первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с УМПК, а отклонение бомбы чисто по курсу — десяток метров».

«Это даже для управляемого боеприпаса отличный результат, ибо справочный радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 230 м, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности 1240 метров», — подчеркнули военкоры.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня Вооружённые силы России впервые применили в зоне специальной военной операции управляемую авиабомбу ФАБ-3000.

1 апреля полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков сравнил мощность используемых российской армией фугасных авиабомб с тактическим ядерным оружием. Он также указал на то, что оснащение трёхтонных ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции может полностью подавить морально-психологическое состояние ВСУ.

В свою очередь начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов заявил украинскому изданию «Страна. ua», что удар российской авиабомбы ФАБ-1500 сравним с землетрясением.