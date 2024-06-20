Военкоры показали видео применения ФАБ-3000 по позиции ВСУ
Москва, 20 июня, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео применения управляемой авиабомбы ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ.
Отмечается, что удар был нанесён в населённом пункте Липцы Харьковской области.
«В качестве первой боевой цели был выбран четырёхэтажный дом, используемый ВСУ как ПВД (пункт временной дислокации)», — пишет Telegram-канал.
Прямого попадания в строение не вышло, но, как отмечают военкоры, это «первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с УМПК, а отклонение бомбы чисто по курсу — десяток метров».
«Это даже для управляемого боеприпаса отличный результат, ибо справочный радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 230 м, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности 1240 метров», — подчеркнули военкоры.
Как передавало ИА Регнум, 20 июня Вооружённые силы России впервые применили в зоне специальной военной операции управляемую авиабомбу ФАБ-3000.
1 апреля полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков сравнил мощность используемых российской армией фугасных авиабомб с тактическим ядерным оружием. Он также указал на то, что оснащение трёхтонных ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции может полностью подавить морально-психологическое состояние ВСУ.
В свою очередь начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов заявил украинскому изданию «Страна. ua», что удар российской авиабомбы ФАБ-1500 сравним с землетрясением.