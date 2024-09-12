Москва, 12 сентября, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Южнокорейский бренд LG подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака в России Ohui, следует из электронной базы ведомства.

(сс) Kārlis Dambrāns Логотип LG

Отмечается, что под брендом Ohui планируется создавать кремы, парфюм, средства по уходу за волосами и другие косметические средства.

Заявка была подана 6 сентября, Роспатент её опубликовал 10 сентября.

Как передавало ИА Регнум, после начала специальной военной операции на Украине LG приостановила все поставки в Россию. В конце февраля 2024 года представители компаний LG сообщили о закрытии последних магазинов электроники в России.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции создали ряд проблем для России, но страна их успешно решает. Он добавил, что российские компании отличаются быстрым развитием и занимают места ушедших производителей. Такого эффекта не ожидали ни в России, ни на Западе, добавил президент.

6 мая российский лидер заявлял, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, экономика страны стала расти. В 2023 году экономика РФ росла темпами выше среднемировых, напомнил глава государства. Оппоненты страны пытались разрушить её изнутри, против России была развёрнута экономическая агрессия, страну хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом, сказал также президент.