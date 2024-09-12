Анкара, 12 сентября, 2024, 08:24 — ИА Регнум. США, используя санкционное давление, хотят создать атмосферу недоверия между Турцией и Россией. Об этом 12 сентября заявил турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.

ИА REGNUM

«США активно используют это оружие против Турции, так как Россия является одним из основных торговых партнёров Анкары», — передаёт его слова «РИА Новости».

По мнению Перинчека, Соединённые Штаты Америки преследуют цель нанести урон турецко-российским отношениям. Он пояснил, что Вашингтон хочет не дать турецкой экономике обеспечить себе дальнейший рост за счёт связей с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, США могут ввести против Турции санкции за поддержку России. Один из высокопоставленных чиновников американского минфина отметил, что США намерены ввести санкции против трёх турецких компаний и одного физического лица из-за того, что они якобы помогали России в обходе ограничений. По его словам, под санкции попадают торговые и судоходные компании, обвиняемые в содействии передаче товаров двойного назначения, а также оказании помощи в ремонте судов, связанных с Минобороны России.

Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что Белый дом объявит о санкциях против 150 физических лиц и компаний по всему миру за помощь России в обходе ограничений.