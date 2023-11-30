Вашингтон, 30 ноября, 2023, 20:05 — ИА Регнум. США могут ввести против Турции санкции за поддержку России, а также радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом со ссылкой на Белый дом написала газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщается, что заместитель министра финансов Брайан Нельсон во время встречи с турецкими властями рассказал им о риске попасть под американские ограничительные меры, если турецкие граждане и компании захотят обойти рестрикции Запада в отношении России.

«Мы настроены делать всё возможное, чтобы пресечь подобное, и хотим осуществлять это в партнерстве с Турцией. Однако мы готовы действовать также в одностороннем порядке», — сказал замглавы минфина США.

Говоря о ХАМАС, Нельсон предупредил, что будет «очень плохо», если следующая атака палестинского движения будет иметь финансирование или помощь со стороны Анкары.

Как сообщало ИА Регнум, израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке терроризма. По мнению Нетаньяху, Эрдоган на самом деле поддерживает «террористическое государство», созданное палестинским движением ХАМАС.

Также премьер Израиля отнёс Эрдогана к сторонникам поддержки радикалов из Палестины и подчеркнул, что не будет слушать «нотации» президента Турции. Он также обвинил Эрдогана в нанесении ударов бомбами по деревням на территории своей страны.