Вашингтон, 14 сентября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. США намерены ввести санкции против трёх турецких компаний и одного физического лица из-за того, что они якобы помогали России в обходе ограничений. Об этом 14 сентября сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам чиновника, под санкции попадают торговые и судоходные компании, обвиняемые в содействии передаче товаров двойного назначения, а также оказании помощи в ремонте судов, связанных с Минобороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, американская газета The Wall Street Journal написала, что Белый дом объявит о санкциях против 150 физических лиц и компаний по всему миру за помощь России в обходе ограничений.

Ранее президент России Владимир Путин, обращаясь к бизнесменам, которые столкнулись с прессингом на Западе, заявил, что надежнее вкладывать капиталы в России. Глава государства отметил, что это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных проектов городского развития туризма.