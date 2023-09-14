Вашингтон, 14 сентября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Белый дом 14 сентября объявит о санкциях против 150 физических лиц и компаний по всему миру за помощь России в обходе санкций, пишет The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным газеты, ограничительные меры будут распространяться на тех, кто якобы помогает переправлять товары, произведённые по американским технологиям.

В новом списке фигурируют две финские компании и их сотрудники из Франции и Эстонии, уточняет газета.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, обращаясь к бизнесменам, которые столкнулись с прессингом на Западе, заявил, что надежнее вкладывать капиталы в России. Глава государства отметил, что это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных проектов городского развития туризма. Не наступайте дважды на одни и те же грабли, подчеркнул российский лидер.