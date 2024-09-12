Луганск, 12 сентября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Российские военнослужащие установили полный огневой контроль над населённым пунктом Макеевка на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

«ВС России взяли под полный огневой контроль населённый пункт на временно оккупированной части ЛНР. В ходе активных освободительных действий наши войска улучшили своё тактическое положение в Макеевке в ЛНР», — рассказал он ТАСС.

Все позиции украинских боевиков, находящиеся в административных границах населённого пункта, полностью взяты под огневой контроль российских войск, добавил эксперт. При этом ВСУ не оставляют попыток вернуть утраченные позиции, усиливают оборонительные рубежи за пределами Макеевки, заключил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, украинское командование перебрасывает боевиков из нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в район города Купянска Харьковской области и города Кременная Луганской Народной Республики, проинформировал 11 сентября Андрей Марочко. По его словам, на купянском направлении и сватовско-кременском участке зафиксированы подразделения 12-й бригады украинских националистов. Боевиков стало в полтора раза больше по сравнению с предыдущей неделей, констатировал он.

За неделю, с 24 по 30 августа, ВС России освободили в зоне проведения спецоперации семь населённых пунктов. Это село Стельмаховка в ЛНР, село Синьковка в Харьковской области, а также населённые пункты Константиновка, Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в ДНР, уточнили в Минобороны РФ.