Луганск, 11 сентября, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Украинское командование перебрасывает боевиков из нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в район города Купянска Харьковской области и города Кременная Луганской Народной Республики. Об этом сообщил 11 сентября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Lev Radin/Global Look Press

«В ходе мониторинга ситуации на купянском направлении и сватовско-кременском участке зафиксированы подразделения 12-й бригады спецназначения «Азов». Украинских националистов стало в полтора раза больше по сравнению с предыдущей неделей», — написал Марочко в Telegram-канале.

Он предположил, что киевский режим направил боевиков нацбатальона на проблемные участки фронта, чтобы усилить действующие там подразделения и стабилизировать ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале ВСУ перебросили одну из своих лучших бригад на авдеевское направление, чтобы помешать российским войскам прорвать линию обороны в ДНР.

Ранее немецкая газета Bild написала о том, что бывший на тот момент главкомом ВСУ Валерий Залужный хотел вывести войска из Авдеевки в ДНР, однако глава киевского режима Владимир Зеленский был против этого. По информации журналистов, отводом войск Залужный намеревался выровнять фронт, но не получил одобрения от руководства страны.