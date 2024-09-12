* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Курск, 12 сентября, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) отстранили от подготовки атаки на Курскую область, а «медийные плюшки» за это получил главком ВСУ Александр Сырский. Об этом ТАСС заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Lavana Здание СБУ

По словам Прозорова, вторжение на российскую территорию — это чисто армейская операция, есть данные о том, что Буданова от этой операции отстранили. Все «медийные плюшки» при этом достались Александру Сырскому, но и начальнику ГУР необходимо показывать свою значимость и доказывать свой вклад в приближение «Украины к победе», считает экс-сотрудник СБУ.

Прозоров добавил, что для этого Буданов и его подчинённые устраивают такие медийные операции, вроде высадки на Тендровской косе, на Тарханкуте в Крыму или атаку на газодобывающие вышки в Черном море.

Как сообщало ИА Регнум, попытка Вооруженных сил Украины захватить буровую вышку «Крым-2» в Чёрном море является медийной операцией Киева к приезду политиков из Европы и США, заявили в Минобороны РФ.

В ночь на 11 сентября российские военные предотвратили попытку ВСУ захватить буровую вышку в Чёрном море. Данная операция была спланирована Главным управлением разведки минобороны Украины. Для захвата буровой установки противник направил морской десант из 14 американских катеров Willard SeaForce.

В бой с противником вступили силы Черноморского флота и российские военные, охраняющие вышку. В результате было потоплено восемь катеров и уничтожено до 80 украинских военных.