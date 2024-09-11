Москва, 12 сентября, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Обещания главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми поддерживать Киев на протяжении 100 лет неправдивы, поскольку Украина не протянет и четверти века. Об этом 11 сентября заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В соцсети X он написал, что министр иностранных дел Британии Лэмми лжёт. Вторым аргументом Медведев обозначил, что Украина может не протянуть и четверти от заявленного срока поддержки со стороны Лондона.

«В-третьих, остров под названием Британия может пойти ко дну в ближайшие годы», — написал Медведев в соцсети X.

Он добавил, что при необходимости российские сверхзвуковые ракеты помогут в этом.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября Лэмми на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с американскими и украинскими коллегами пообещал Украине 100 лет поддержки. Кроме того, он заявил о передаче Киеву ещё порядка 100 ракет ПВО, десятков тысяч артиллерийских боеприпасов и дополнительной бронетехники до конца текущего года. Глава британского МИД подтвердил выделение 600 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины.

Любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как законная военная цель для России, подчёркивал ранее Дмитрий Медведев, так как Лондон выступает союзником Киева, предоставляя ему военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть де-факто ведёт против РФ необъявленную войну.