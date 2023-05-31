Москва, 31 мая, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как законная военная цель для России. Об этом 31 мая заявил заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли о том, что у Украины есть право «проецировать силу» за пределы своих границ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он пояснил, что Соединённое Королевство де-факто ведёт войну с Россией. Медведев при этом сослался общепризнанное международное право, регулирующее ведение боевых действий в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами.

«Бестолковые чиновники Британии, нашего извечного врага, должны помнить, что […] их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны», ― написал политик в Twitter.

Замглавы Совбеза добавил, что сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть де-факто ведёт против России необъявленную войну.

«В таком случае любое её должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель», ― указал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Британии Джеймс Клеверли в ходе совместной пресс-конференции в Таллине с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной заявил, что Украина якобы имеет «легитимное» право наносить удары за пределами своей территории по объектам в России. Так руководитель британского ведомства прокомментировал атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, которая произошла утром 30 мая.

Несколько беспилотников атаковали Москву и Московскую область утром 30 мая. Три из них упали на жилые дома в российской столице. При падении дроны нанесли повреждения зданиям. Кроме того, в результате происшествий пострадали два человека.

Минобороны России уточнило, что организаторы атаки запустили восемь беспилотников самолетного типа. При этом пять дронов удалось сбить зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». Ещё три дрона подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.