Киев, 12 сентября, 2024, 00:34 — ИА Регнум. В столетнем партнёрстве Лондона и Киева заверил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Об этом он заявил 11 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с американскими и украинскими коллегами.

ИА Регнум Дэвид Лэмми

«Был широкий спектр обсуждаемых тем о сильных союзах и о нашем обязательстве, обязательстве Великобритании не только на эту зиму, мы говорим о столетнем партнёрстве, потому что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Лэмми добавил, что также обсуждались вопросы о гуманитарных нуждах, санкциях, проблемы в энергетике.

Кроме того, глава британского МИД заявил о передаче Киеву ещё порядка 100 ракет ПВО, десятков тысяч артиллерийских боеприпасов и дополнительной бронетехники до конца текущего года. Министр подтвердил выделение 600 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины.

Он также ознакомит премьер-министра Великобритании Кира Стармера с результатами обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по целям вглубь России.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября газета The Guardian написала, что власти Великобритании одобрили удары Украины вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow. При этом на встрече Кира Стармера с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в пятницу, 12 сентября, публичного объявления об этом не будет.

Вашингтон выделит Киеву финансирование в размере более 700 млн долларов на восстановление энергосистемы, гуманитарную поддержку и разминирование, заявил 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен.

Британский премьер Стармер 18 августа поручил совету национальной безопасности страны составить план оказания Украине более широкой поддержки. Речь не только о военной поддержке, но также о промышленной, экономической, дипломатической.