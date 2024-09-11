Брянск, 12 сентября, 2024, 00:56 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник. Об этом 12 сентября сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Глава области уточнил, что силами ПВО был сбит дрон самолётного типа.

При инциденте никто не пострадал, разрушений нет. Представители экстренных служб работают на месте, добавил Богомаз.

Как сообщил ИА Регнум, пожарную часть в Кременной Луганской Народной Республики атаковал беспилотник. Никто среди личного состава части не пострадал, люди успели укрыться.

В небе над Белгородской областью поздним вечером 11 сентября был уничтожен украинский беспилотник.