Донецк, 12 сентября, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Украинский волонтёр Даниил Захарченко назвал российского военного глупым после того, как он отпустил его живым во время эвакуации жителей Украинска. Об этом 11 сентября сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Назвать его адекватным? Может быть, потому что мы все ещё живы, здоровы, нас отпустили», — привёл в Telegram-канале военкор слова выехавшего в Покровск Захарченко.

В соцсетях украинский волонтёр назвал российского бойца глупым.

«Назвать его глупым? Тоже может быть, потому что он шёл на нас без брони, каски и с одним автоматом», — поведал он.

Ранее Захарченко снимал на камеру погибшего русского солдата, глумился над ним, оскорблял и передавал привет его девчатам.

Как сообщало ИА Регнум, немецкий медик из международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе рассказал американской газете The New York Times, что украинские военные застрелили раненого российского пленного, который просил о медпомощи. По его словам, раненый безоружный военный ВС России переполз траншею и попросил помощи у отряда «международных добровольцев под руководством американца», однако боевики ВСУ убили его выстрелом в голову. Гроссе признал, что это не единственный случай неоправданного убийства в зоне спецоперации.