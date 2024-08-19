Кременная, ЛНР, 19 августа, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат украинской армии влетел в окно детского сада в Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 19 августа сообщил глава городской администрации Вячеслав Третьяков.

Telegram/Глава администрации Кременского муниципального округа Третьяков В. Ю

«В очередной раз вооруженные формирования Украины нанесли целенаправленный удар по нашему детскому саду в городе Кременная», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Третьякова, в результате атаки здание получило значительные повреждения. Глава администрации города отметил, что на территории детсада никогда не было никаких военных объектов, а потому атака на него является бесчеловечным актом.

Он уточнил, что из-за близости к линии фронта и с учётом недопустимости такого рода украинских атак детский сад закрыли для посещений.

«К счастью, никто из охраны и воспитателей не пострадал в результате этого варварского акта», — добавил Третьяков.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа четыре сотрудника МЧС Донецкой Народной Республики пострадали в Горловке в результате атаки украинского беспилотника. Они прибыли для тушения загоревшейся от попадания взрывоопасного предмета легковой машины, когда на них совершили атаку.

Глава ДНР Денис Пушилин 17 августа сообщил, что при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе Донецка пострадал ребёнок 2011 года рождения. Также получил ранения молодой мужчина 2002 года рождения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 августа заявил, что для Москвы абсолютно ясно, что нынешний киевский режим является террористическим и нацистским. Он напомнил, что этот режим на Украине создали в ходе государственного переворота, проходившего при прямой поддержке США.