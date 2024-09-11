Киев, 11 сентября, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса дали чётко понять, что членство Украины в НАТО неизбежно, Киев находится на пути вступления в альянс, заявил 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S. Department of State

«Страны альянса встретились и дали чётко понять, что вступление Украины в НАТО является неотвратимым, и теперь Украина следует по этому пути», — заявил Блинкен на пресс-конференции.

При этом он добавил, что для вступления Украины в НАТО Киеву предстоит принять пакет необходимых реформ.

Как передавало ИА Регнум, Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли 11 сентября с визитом в Киев.

10 июля пресс-служба НАТО опубликовала совместную декларацию участников саммита Североатлантического альянса, прошедшего в Вашингтоне 9–11 июля. Документ включал тезис о «необратимом пути» вступления Украины в военный блок. При этом подчёркивалось, что НАТО пока не готово направить Киеву прямое приглашение.

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Украина после завершения конфликта не станет членом НАТО или Европейского союза, а вернётся к позиции буферного государства с возможными гарантиями безопасности, которые зафиксирует соглашение между Россией и США.