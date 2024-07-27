Бухарест, 27 июля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Украина не станет членом Евросоюза и НАТО, потому что у ЕС на это нет денег. Об этом 27 июля заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Нам надо готовиться к тому, что Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у нас, европейцев, недостаточно денег для этого. Украина вернётся к позиции буферного государства, если повезёт, то с гарантиями безопасности, которые зафиксирует соглашение между Россией и США. Может, и мы, Европа, сможем принять в этом участие», — сказал он.

По словам политика, Евросоюз уже проиграл в конфликте и без США не сможет финансировать восстановление и функционирование Украины.

Орбан добавил, что Украина ведёт переговоры о невыплате ранее выданных ей кредитов.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Венгрия заблокировала договорённость стран ЕС, которая позволила бы начать переговоры о вступлении Украины. Будапешт объяснил решение необходимостью защитить венгерское меньшинство на Украине. Орбан отмечал, что ЕС совершит ужасную ошибку, если примет в свой состав Украину. Он заявлял, что венгерские власти не допустят этого.

25 июня ЕС начал формальные переговоры с Украиной о вступлении. Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Киев должен будет полностью принять и продолжать реализовывать реформы, касающиеся законодательной деятельности и соблюдения прав человека.

10 июля пресс-служба НАТО обнародовала совместную декларацию участников саммита альянса в Вашингтоне, в которой в том числе содержится тезис о «необратимом пути» вступления Украины в блок. Вместе с тем, в ней отмечается, что сейчас НАТО не готово прямо пригласить Киев и в том числе из-за отсутствия согласия среди государств блока в этом вопросе.

Страны НАТО 12 июля подтвердили, что Украине направят приглашение о вступлении в альянс, когда союзники сойдутся в едином мнении и когда Киев выполнит поставленные условия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что планы НАТО по вступлению Украины в блок связаны с желанием нанести поражение России. Он уточнил, что альянс принял решение создать логистические хабы в причерноморских городах и открыть дополнительные точки в Европе, добавив, что военная инфраструктура НАТО становится всё ближе к границам РФ.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал официальный отказ Украины от членства в НАТО одним из обязательных условий для начала переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта.