Курская область, 11 сентября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Жительница Курской области спустя месяц по фото с дрона военкора нашла отца, который пропал после нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на регион, он погиб, сообщает 11 сентября RT.

Кадр из видео

По её словам, 69-летний Алексей Иванович с женой не смогли вовремя уехать из Коренева и провели дома несколько дней под ударами. Его супруга пояснила, что во время затишья он взял велосипед и направился к соседу проведать скотину. Однако в это время начался мощный обстрел, после которого пенсионер пропал, а его жену эвакуировали военные.

В конце августа семья Алексея Ивановича увидела в Сети фото с дрона российского военкора, съёмка велась в районе Коренева. На нём — погибший мирный житель, рядом с которым лежал бордовый велосипед. Лица мужчины не было видно, но родные пропавшего узнали в нём Алексея Ивановича. Экспертиза ДНК позднее подтвердила, что на фото — пропавший мужчина.

«Я была в морге. Человек с того фото действительно оказался нашим папой. Кто смог вывезти его тело оттуда, я не знаю», — сообщила дочь погибшего Валентина.

Как передавало ИА Регнум, ранее жительница курского села Русская Конопелька рассказала, что пенсионеры из села подарили спасшим их военным свой автомобиль для эвакуации раненых. По её словам, после нападения ВСУ они с мужем больше двух недель прятались в подвале своего дома. Как только появилась возможность, российские военные вывезли их.

Протоиерей Олег Чебанов сообщил, что украинские боевики расстреляли в спину монаха Горнальского мужского монастыря в Курской области в момент эвакуации священнослужителей. Произошедшее наглядно показывает истинное лицо тех, кто воюет на стороне ВСУ, сказал он, добавив, что это битва не только оружия или армии, но и добра со злом.

15 августа в Сети появилась видеозапись, на которой военные ВСУ, имитируя немецкий акцент, издеваются над курским пенсионером Александром Григорьевым. Его дочь в этот же день рассказала о его пропаже. По её словам, они виделись с отцом 6 августа во время переезда из Гоголевки в квартиру в Судже, где он должен был дожидаться её приезда. Женщина увезла детей в Курск, а потом решила вернуться за отцом, но дома его уже не было.