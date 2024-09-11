Москва, 11 сентября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Два украинских беспилотника были сбиты в районе посёлка Высокий Мурманской области, пишет 11 сентября «Газета.Ru».

MOD Russia/Global Look Press

По предварительным информации, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать аэродром «Оленья» на севере области с помощью беспилотников самолётного типа А-22 «Летучая лисица».

Из-за атаки ВСУ вводились ограничения на приём и отправку рейсов в мурманском аэропорту и аэропорту города Апатиты.

Как передавало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны сбили 144 беспилотника над девятью российскими регионами ночью 10 сентября. По данным Минобороны, уничтожено 72 беспилотника над территорией Брянской области, 20 — над Московской областью, 14 — над Курской областью, 13 — в Тульской области. Восемь дронов сбили над территорией Белгородской области, семь — над Калужской областью, пять — в Воронежской области, четыре — над Липецкой областью и один над территорией Орловской области.