Брюссель, 11 сентября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Евросоюз (ЕС) по-прежнему получает «впечатляющий объём» газа из России, несмотря на сокращение его поставок после начала спецоперации, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на пресс-конференции в Брюсселе.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Я знаю, что цифры всё ещё впечатляющие. Но в целом сейчас ЕС получает 18% газа из России, в то время как в 2021 году эта цифра составляла 45%», — сказала она.

По словам еврокомиссара, ЕС хорошо подготовлен к завершению транзита российского газа через Украину в ЕС.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев согласен на транзит российской нефти, купленной европейскими компаниями.

Ранее глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев намерен прекратить транзит газа и нефти из России в Евросоюз с 1 января 2025 года. В случае, если какая-либо из стран посчитает необходимым получать газ из Казахстана или Азербайджана, Украина будет готова принять участие в транзите, добавил он.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не зависит от поставок газа в европейские страны. Он пояснил, что используются другие маршруты, также идёт работа над собственной газификацией.

Транзитный контракт между Россией и Украиной был заключён в 2019 году, срок его действия истекает 31 декабря 2024 года. Газ транзитом через Украину получают государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.