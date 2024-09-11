Москва, 11 сентября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Нет причин для опасения, что украинские атаки беспилотниками на российские энергообъекты повлияют на поставки бензина и устойчивость экономики, заявил 11 сентября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости

«Никаких опасений на этот счёт нет», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, принимаются меры с тем, чтобы исключить какое-либо негативное воздействие подобных инцидентов на общий процесс снабжения энергоресурсами экономики страны.

Как передавало ИА Регнум, российские военные в ночь на 11 сентября обнаружили и уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией России. Дежурными средствами ПВО нейтрализованы два БПЛА самолётного типа в небе над Орловской областью и по одному — в Белгородской и Курской областях.

Днём ранее российские средства противовоздушной обороны сбили 144 беспилотника над девятью российскими регионами. По данным Минобороны, уничтожено 72 беспилотника над территорией Брянской области, 20 — над Московской областью, 14 — над Курской областью, 13 — в Тульской области. Восемь дронов сбили над территорией Белгородской области, семь — над Калужской областью, пять — в Воронежской области, четыре — над Липецкой областью и один над территорией Орловской области.