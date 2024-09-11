Мурманск, 11 сентября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. В Мурманске временно ограничили работу аэропорта. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Лев Федосеев/ТАСС

Он уточнил, что воздушная гавань города временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — написал он в Telegram-канале.

Позднее пресс-секретарь проинформировал, что с 10:30 мск временные ограничения были введены также на работу еще одного аэропорта в Мурманской области — Апатиты.

Как сообщало ИА Регнум, временные ограничения в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, а также Жуковский. Утром 10 сентября Кореняко сообщил о снятии этих ограничений.

Ночью 10 сентября на подлёте к Москве были поражены два вражеских беспилотника в Раменском городском округе и один дрон в небе над Люберцами.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что силы ПВО сбили ещё четыре летевших на Москву беспилотника. Он уточнил, что дроны нейтрализовали в Подольском городском округе. К месту падения обломков БПЛА выехали специалисты экстренных служб.