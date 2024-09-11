Вашингтон, 11 сентября, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Планируемое расширение авиабаз США, где обучают украинских военных пилотированию истребителей F-16, вызвало недовольство среди местного населения, а также природоохранных и правозащитных организаций. Об этом сообщило «РИА Новости».

Сергей Корсун ИА Регнум f 16 ВСУ

По данным агентства, в 2022 году ВВС США намеревались представить план по увеличению количества военных полётов и внесению иных изменений в использование воздушного пространства в штате Аризона в рамках усилий по повышению учебной мощности баз. Речь шла о трёх авиабазах Национальной гвардии Моррис в Тусоне, Люк в Фениксе и Дэвис-Монтен.

В последние годы база Моррис столкнулась с давлением на фоне расширения её учебных мощностей для нужд Вооружённых сил Украины. Здесь базируется 162-е крыло ВВС Национальной гвардии Аризоны, специализирующееся на подготовке пилотов F-16.

Из-за фиксированного количества учебных мест на Моррис одновременно могли обучаться лишь 12 украинских курсантов вместо 30. Представитель Нацгвардии Аризоны пояснил, что кроме украинских студентов здесь присутствуют представители ряда стран, которые зарезервировали обучение на весь год.

По мнению некоммерческих организаций, предлагаемое расширение может негативно отразиться на землях коренных индейских племён и других местных сообществ.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа Генштаб ВСУ признал потерю первого из шести переданных Украине истребителей F-16, о чём ранее сообщали западные и украинские СМИ. Крушение произошло спустя несколько недель после прибытия истребителей в страну. За штурвалом находился пилот Алексей Месь. Он одним из первых прошёл обучение по управлению F-16 и считался профессионалом. Пилот вернулся на Украину после двухмесячного обучения в США.

Обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 фактически провалилось, инструкторам из США не удалось выполнить эту задачу, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.