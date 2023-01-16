Москва, 16 января, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Бывший главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн оставлен под домашним арестом. Об этом 16 января сообщили в Московском городском суде.

Пресс-служба Кузьминского суда/ТАСС Евгений Брюн

Отмечается, что суд постановил оставить решение о домашнем аресте Брюна без изменения, а его жалобу — без удовлетворения. Также отклонена жалоба его коллеги Владимира Яковлева.

Ранее Тверской суд Москвы продлил до 3 февраля домашний арест обоим обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, Брюн и Яковлев обвиняются в хищении 20 млн рублей у московского департамента здравоохранения.