Бывший главный нарколог Минздрава РФ оставлен под домашним арестом
Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна
Москва, 16 января, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Бывший главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн оставлен под домашним арестом. Об этом 16 января сообщили в Московском городском суде.
Пресс-служба Кузьминского суда/ТАСС
Евгений Брюн
Отмечается, что суд постановил оставить решение о домашнем аресте Брюна без изменения, а его жалобу — без удовлетворения. Также отклонена жалоба его коллеги Владимира Яковлева.
Ранее Тверской суд Москвы продлил до 3 февраля домашний арест обоим обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Напомним, Брюн и Яковлев обвиняются в хищении 20 млн рублей у московского департамента здравоохранения.