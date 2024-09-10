Москва, 10 сентября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на страну.

РИА Новости / Алексей Никольский

«Знаю, что на днях на Вьетнам обрушился сильный тайфун. Примите, пожалуйста, искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия», — сказал российский лидер на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном.

Также российский лидер передал привет и наилучшие пожелания своему вьетнамскому коллеге То Ламу и выразил надежду, что он сможет воспользоваться переданным приглашением принять участие в мероприятиях БРИКС в Казани.

Владимир Путин встретился с Чан Тхань Маном 10 сентября в Кремле. На встрече обсуждались вопросы развития российско-вьетнамских переговоров в ходе недавнего визита российского лидера во Вьетнам.

Как передавало ИА Регнум, как минимум 14 человек погибли и ещё не менее 180 пострадали в результате прохождения супертайфуна «Яги» по северу Вьетнама.

Из-за супертайфуна отменили товарищеский матч между футбольными сборными России и Таиланда. Российская национальная команда из-за этого смогла вылететь из столицы Вьетнама в Москву только в ночь на 8 сентября.