Ханой, 8 сентября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Как минимум 14 человек погибли и ещё не менее 180 пострадали в результате прохождения супертайфуна «Яги» по северу Вьетнама. Об этом 8 сентября сообщил национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам.

РИА Новости

По его информации, больше всего от стихийного бедствия пострадали столица Ханой, портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон и Халонг, а также северные вьетнамские провинции Тхайбинь, Хоабинь и Хынгйен.

В последних было повреждено свыше 400 опор линий электропередачи и 27 электроподстанций, в результате чего произошли вынужденные отключения электроэнергии. Сильные ливни, вызванные тайфуном, также затопили более 121 тыс. га посевных площадей и повредили свыше 5 тыс. плодовых деревьев.

Кроме того, 38 кораблей и рыбацких лодок в прибрежных районах страны утонули или пропали без вести. Сильный ветер срывал крыши с домов, разбивал стёкла и фасады высотных зданий и вырвал или сломал десятки тысяч деревьев.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 сентября супертайфун «Яги» разрушил крышу стадиона «Уюаньхэ» в островной части провинции Хайнань на юге Китая. На следующей неделе там должен выступать американский рэп-исполнитель Канье Уэст.

Ранее в этот же день из-за супертайфуна отменили товарищеский матч между футбольными сборными России и Таиланда. Российская национальная команда из-за этого смогла вылететь из столицы Вьетнама в Москву только в ночь на 8 сентября.